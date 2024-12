Stem Filip Lievens tot Krak van Roeselare

Filip Lievens (51) is al 21 jaar cafébaas van ‘t Bourgondisch Kruis en al even lang oprichter en nog altijd voorzitter van het Bevers Komitee. Jaarlijks organiseert het feestcomité de rommelmarkt met Beveren Kermis in september, de tweede zaterdag van december is het kerstmarkt. Maar sinds dit jaar is er op initiatief van Filip Lievens ook de tweewekelijkse markt, afwisselend met Krottegem. “We zitten daar nog steeds in stijgende lijn. We hebben nu al 13 kramen, we zien ook dat de Bevernaars erop afkomen. Als je hier iets organiseert, dan komen de mensen ook buiten. Nu nog de winter goed overbruggen en we zijn definitief vertrokken. Jet slaat dus aan. En het is goed om zien dat de mensen hier dus lokaal hun boodschappen kunnen doen.”

Filip Lievens is genomineerd voor Krak van Roeselare Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

