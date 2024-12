Stem Filip Dumortier tot Krak van Wevelgem

Filip Dumortier is al acht jaar gemachtigd opzichter aan de schoolpoort van De Gulleboom. “Ik doe dit vrijwilligerswerk nog altijd even graag. Met een kwinkslag leer ik de kindjes veilig oversteken. Het is altijd een leuk gebeuren. Ik ken mijn kindjes en zij kennen mij”, vertelt hij.

“Inmiddels mocht ik ook al meehelpen aan het planten van het geboortebos in Wevelgem en wisten ze mij op de verkiezingsdag ook te vinden om te helpen zorgen dat alles vlotjes verliep. Ik doe veel dingen graag en ben trots als ik mensen kan helpen. En wees maar zeker dat het mij elke morgen blijgezind doet opstaan. Wat kan een mens meer wensen?” (AV)