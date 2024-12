Stem Fien Muylle tot Krak van Lichtervelde

Fien Muylle (17) uit de Koolskampstraat schreef voor haar ‘geïntegreerde proef’ (GIP) twee muzieknummers, genre indie-poprock en deed haar zangexamen in juni in Missy Sippy Blues & Roots Club in Gent. Ze is de dochter van Brecht Muylle en Mieke De Wispelaere. Fien trad dit jaar op de Gentse Feesten op met haar band Junkyardpool, die heftigere rock en punk brengt. “Ik heb het kunstsecundair singer-songwriter in MUDA in Evergem afgerond en nu volg ik een zevende jaar muziek in Antwerpen. Met mijn band treden we verder zoveel mogelijk op, we hebben ons ook ingeschreven voor De Nieuwe Lichting 2025, waarbij StuBru op zoek gaat naar nieuw muziektalent.”