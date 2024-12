Stem Femke Verbraeken tot Krak van Roeselare

Femke Verbraeken (21) lanceerde in 2022 haar eigen granolareeks ‘Femkes Granola’ dat ze begin dit jaar herdoopte tot ‘Marie Copines’. In februari 2024 trok de studente KMO-management naar Londen als een van de finalisten van de Eurostart Venture Awards, een competitie voor start-ups. “Winnen deed ik niet, maar ik deed tonnen ervaring op die ik verder kan inzetten voor Marie Copines.” Intussen zat Femke niet stil. De website www.mariecopines.be is uitgebreid met enkele heerlijke en gezonde recepten en ook de webshop groeide. “Ik bied nu ook granola aan op vraag, bijvoorbeeld als bedrijfsgeschenk of als origineel cadeautje.”

In januari 2025 studeert Femke af en vanaf dan kan ze zich, samen met haar vriend Warre Denys, helemaal en honderd procent inzetten voor haar bedrijf.