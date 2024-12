Stem Febe Cuvelier tot Krak van Staden

Febe Cuvelier (24) startte als student met de organisatie van beurzen waarop hoofdzakelijk hobbyisten en mensen in bijberoep hun waren aan de man brengen. “Ik begon hiermee samen met Mellissa Goyvaerts en Apollonia Mus”, legt Febe uit. “Mellissa moest ondertussen wel afhaken.” Ze hebben er al een aantal succesvolle organisaties van Cosy Christmas Vibes opzitten. “Je kan dat omschrijven als een leuke, warme kerstmarkt door creatieve makers.” De beurs Mommy Vibes staat in het teken van Moederdag. Ook het goede doel wordt niet vergeten. Een aantal standhouders en de organisatie schenken steeds een deel van hun opbrengst aan goede doelen.

Febe Cuvelier is genomineerd voor Krak van Staden

Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde.

