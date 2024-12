Stem Fabiola Mostrey tot Krak van Gistel

Deze maand nog werd Fabiola 64 jaar. De gewezen administratief bediende van het Gistelse woonzorgcentrum zette zich de voorbije jaren belangeloos in. “Zowat twintig jaar lang verkochten we via de vereniging NephcEurope kerstrozen om geld in te zamelen voor nierpatiënten. De acties leverden steeds een mooie stuiver op, maar na verloop van tijd was het vele werk en in combinatie met mijn job niet langer houdbaar.” Na haar pensioen zette ze zich samen met haar man Patrick Lansens in voor de Koninklijke Fanfare Orpheonisten in Moere door, opnieuw, kerstrozen te verkopen. “Ik kreeg van thuis uit altijd mee om andere mensen te helpen.”

Fabiola Mostrey is genomineerd voor Krak van Gistel Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

Stem nu voor Fabiola Mostrey