Stem Evie Landuyt tot Krak van Pittem

Evie Landuyt (40) is de mama van Rachèle (4), die iedereen leerde kennen als het Pittemse meisje dat vecht tegen een zeldzame beenmergziekte. “Ik ben verrast en vereerd dat ik genomineerd ben als Krak van de gemeente. Ik zie deze nominatie vooral als een teken van erkenning voor alle ouders van een gezin met een kind dat tegen een ziekte vecht. Zowel voor mij, mijn man Maarten, onze elfjarige zoon Henri als voor Rachèle zelf waren het zware jaren en was het niet evident om dragen. We zijn echter altijd positief gebleven en ons motto is al die tijd geweest ‘Het komt weer goed, het moet!’. We waren zeer blij dat uiteindelijk een donor gevonden werd.”

Evie Landuyt is genomineerd voor Krak van Pittem Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

