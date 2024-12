Stem Evelyn Duyvejonck tot Krak van Koekelare

Evelyn Duyvejonck (33) is genomineerd voor de Krak van Koekelare vanwege haar steun aan haar boezemvriendin Michelle en haar dochtertje Malia uit het Limburgse Pelt. Malia lijdt aan de eetstoornis ARFID, waardoor ze nauwelijks eet of drinkt. Evelyn startte een crowdfunding op om de medische zorgen en de zware last voor de familie te verlichten. Evelyn is verrast door de nominatie en zegt: “Ik heb mijn moederhart getoond en Michelle wat ontlast met haar huishouden, zodat ze ook wat tijd voor zichzelf had. De zorgen voor Malia gaven haar weinig ruimte voor ontspanning.” Evelyn voelt zich vereerd dat haar goede daden zo gewaardeerd worden.

Evelyn Duyvejonck is genomineerd voor Krak van Koekelare Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

