Stem Erik Desombere tot Krak van Menen

Grafisch vormgever en typograaf Erik Desombere (65) won dit jaar twee prestigieuze Henri Van de Velde Awards, de belangrijkste designprijzen in België. Zijn typografisch project ‘Letters op maat’ werd bekroond met de gouden award voor grafisch design en de publieksprijs. In ‘Letters op maat’ ontwikkelt Erik, vertrekkend vanuit een typografisch logo-ontwerp of huisstijl voor een klant, volledig op maat gemaakte en gepersonaliseerde lettertypes. In eigen stad ontving hij een cultuurprijs voor zijn werk. “2024 is voor mij een bijzonder jaar geworden. De prijzen zijn een bekroning van mijn carrière en mijn werk. Ze bevestigen dat ik goed bezig ben op artistiek, cultureel en commercieel vlak”, zegt Erik.

Erik Desombere is genomineerd voor Krak van Menen Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

Stem nu voor Erik Desombere