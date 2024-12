Stem Emin Avdovic tot Krak van Nieuwpoort

Emin Avdovic (34) vluchtte in 1998 weg van het oorlogsgeweld in zijn thuisland Servië. Opgeleid aan Hotelschool Ter Duinen verfijnde hij zijn vakmanschap in sterrenrestaurants als Oud Sluis en Le Fox. Sinds acht jaar werkt hij bij restaurant Julien in Nieuwpoort. Hij won de prestigieuze kookwedstrijd ‘Zee van Smaak’ in 2023 en schitterde hij als in Jong Keukengeweld 2024. Julien heeft dankzij chef Emin ook een plaats veroverd in de Gault&Millau. “Deze nominatie is een complete verrassing, maar ik ben ontzettend blij”, zegt Emin. Zijn toekomstplannen? “Julien verder laten groeien en ooit Japan bezoeken om me te laten inspireren door de unieke culinaire cultuur.”

Emin Avdovic is genomineerd voor Krak van Nieuwpoort Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

