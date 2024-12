Stem Emily Vandamme tot Krak van Zedelgem

Spoedarts Emily Vandamme reisde al de wereld rond om mensen te helpen. Ook op de armste plaatsen en in erbarmelijke omstandigheden. Eind juni keerde Emily terug van een missie voor Artsen Zonder Grenzen in Haïti, een van de gevaarlijkste landen ter wereld. “Door het geweld raken mensen er ernstig gewond. Ik heb er erg zware verwondingen gezien.” Momenteel is Emily in Sydney (Australië) aan de slag als ‘flying doctor’ voor kinderen. “Een droom die werkelijkheid is geworden.” De Aartrijkse is ook medeoprichter van het Daktari Project, dat het Kilembe Mines Hospital in Oeganda ondersteunt. Ze ging al 15 keer werken in het ziekenhuis.

