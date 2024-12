Stem Els Van Hevel tot Krak van Middelkerke

Els Van Hevel (48) is sinds september 2023 directrice van BuBao De Rietzang in Middelkerke. Deze job combineert ze met haar rol als alleenstaande moeder van drie kinderen. Met hart en ziel leidt ze de school waar kinderen met specifieke onderwijsbehoeften centraal staan. Met 22 jaar ervaring als orthopedagoge in Oostende brengt ze een schat aan expertise mee. “Ik was verrast, maar ook ontzettend blij met deze nominatie”, zegt Els. “Het is een mooie kans om mijn team en onze leerlingen in de kijker te zetten. Ik droom van een school waar elk kind zich veilig voelt en kansen krijgt om te groeien, ondanks de uitdagingen die ze al hebben doorgemaakt.”

Els Van Hevel is genomineerd voor Krak van Middelkerke Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

