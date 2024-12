Stem Ella Verhelle tot Krak van Zonnebeke

Ella Verhelle is met haar 19 jaar de jongste kandidaat-Krak. Ze woont in de Wervikstraat in Beselare en studeert ergotherapie in Gent, waar ze in het tweede jaar zit. In de Arteveldestad is ze praesis van de West-Vlaamse studentenclub waar ze destijds dorpsgenoot en toekomstig burgemeester Koen Meersseman opvolgde. Ella is ook initiatiefneemster van de crowdfundfing voor de tuin van de Oude Gemeenteschool. Maar vooral is ze leidster bij de Chiro. “Ik ben lid van de jeugdbeweging sinds het eerste leerjaar en ben nu twee jaar leidster. De jeugdbeweging heeft me gemaakt tot wie ik ben. Ik zou iedere jongere aanraden zich aan te sluiten bij een jeugdbeweging.”

Ella Verhelle is genomineerd voor Krak van Zonnebeke Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

Stem nu voor Ella Verhelle