Stem Elise Farrazijn tot Krak van Meulebeke

Met haar deelname aan het wereldkampioen triatlon in Nice zette de Meulebeekse Elise Farrazijn (29) haar gemeente op de sportkaart. “Deze deelname mag je inderdaad als hoogtepunt beschouwen en deze ervaring zal me nog lang bij blijven.” Naast de vele trainingsuren, runt Elise ook een bloeiende kinepraktijk in het centrum van Meulebeke. “Het is de plek waar ik me thuis voel, waar ik veel mensen ken die ook veel voor me betekenen. Daarom ben ik ook heel blij mijn praktijk hier te hebben. Ik vind Meulebeke een gezellige plek om te vertoeven. Het is een plaats waar je kan thuiskomen en iedereen elkaar kent. Er zijn ook enkele heel mooie plekjes.” (KeMa)

Elise Farrazijn is genomineerd voor Krak van Meulebeke Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

