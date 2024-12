Stem Elise Cornelissens tot Krak van Staden

Elise Cornelissens (34) startte in 2020 met EC Pottery. Ze startte haar zaak eerst halftijds op en is ondertussen al een aantal jaren voltijds keramiste. “Ik raad iedereen aan om zijn of haar buikgevoel te volgen”, vertelt Elise. “Verder raad ik ook aan om foert te leren zeggen. Je kan niet altijd iedereen content stellen en loopt anders op den duur jezelf voorbij”.

Naast het succesvolle EC Pottery organiseerde Elise samen met drie collega-onderneemsters al drie keer een succesvolle kerstpop-up op en richtte ze mee Toope Stoan in, een markt waarbij vrouwelijk ondernemers in de kijker gezet worden.