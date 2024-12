Stem Eline Verriest tot Krak van Wervik

Eline Verriest uit Geluwe trok met 15 lotgenoten naar de Himalaya. “Sinds de diagnose parkinson op mijn prille 38ste kan ik trots zeggen dat ik sterker ben dan ik ooit had gedacht”, zegt Eline. “Me inschrijven in Parkili, een vzw voor en door parkinsonpatiënten en naasten, hielp me om deze periode door te komen. Een jaar van fysieke en mentale voorbereiding op de Himalaya-expeditie wierp kennelijk zijn vruchten af. Het team van parkinsonpatiënten en buddy’s was er eentje van ware vriendschap, steun en vertrouwen. Het beklimmen van de Tsergo Ri top op 5.000 meter was de kers op de taart. Een diagnose dragen en verwerken doe je niet alleen.”

Eline Verriest is genomineerd voor Krak van Wervik

