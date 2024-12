Stem Elie Soetaert tot Krak van De Haan

Sportfunctionaris Elie Soetaert kreeg op de jaarlijkse kampioenenviering in het Wielingencentrum de Gouden Pluim voor 40 jaar dienst. “40 jaar lang gaf hij het sportiefste van zichzelf”, klonk het. Elie, die op 1 juli met pensioen ging, stond mee aan de wieg van de Veloopzwem, de 10 mijl van Wenduine en ‘Haantje de Voorste’. Zelf blikt hij tevreden terug. “De uitbreiding van onze accommodatie was ook zoiets wat me na aan het hart lag. Van één zaal en één voetbalveld, groeide Haneveld uit tot een modern sportcomplex voor tal van sporten. Dit toont het belang van sporten in eigen gemeente, en sport lééft in die van ons”, aldus Elie.

