Stem Eduard Van den Wijngaert tot Krak van Blankenberge

Een lezer stuurde volgend bericht in om Eduard Van den Wijngaert (97) te nomineren als Krak: “Onze Eduard is een diamantje. Hij heeft wel honderden kinderen, waaronder ook mijn kleindochter, gratis leren zwemmen. Hij heeft ook velen leren tennissen, was succesvol trainer-coach in de waterpolo en behaalde brons op de Maccabiade in Israël. Vraag iets aan Eduard en je krijgt raad en daad zonder dat hij er iets voor terugvraagt. En hoeveel plezier heeft hij niet gebracht met zijn dancings?” Eduard, die het voorbije jaar ook zijn memoires afleverde, is blij met de erkenning. “Ik heb in mijn leven veel vriendschap mogen ontvangen en dat ondervind ik nu nog steeds.”

Eduard Van den Wijngaert is genomineerd voor Krak van Blankenberge Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

Stem nu voor Eduard Van den Wijngaert