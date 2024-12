Stem Dorine Durieu tot Krak van Poperinge

Dorine Durieu (62) uit de Vlierweg in Poperinge is gehuwd met Ludwig Laconte, moeder van drie dochters en een stiefdochter en is ondertussen zeven keer oma geworden. Dorine houdt van schilderen en hardlopen en is vrijwilliger in Poezewoef. Ze is ook een van de Mooimakers van Poperinge. Af en toe onderneemt ze een ludieke actie om de problematiek in de kijker te zetten. “Ik pak het liever op deze manier aan, dan dat ik er over klaag en zaag. Naar aanleiding van de start van het nieuwe schooljaar, maakte ik afvalmannetjes die ik de buurt van de scholen zette. Ik hoop zo de aandacht te trekken van de kinderen, wat dan hopelijk weer leidt tot een gesprek met de ouders.”

Dorine Durieu is genomineerd voor Krak van Poperinge Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

Stem nu voor Dorine Durieu