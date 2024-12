Stem Dominique Vanhonacker tot Krak van Deerlijk

Dominique Vanhonacker (49) is de ondernemende waard van Snooker Pocket in de Hoogstraat. Hij runt de druk beklante zaak met zijn echtgenote Sofie Hostens. Ook dochter Lobke is er vaak te vinden. Dominique staat al 15 jaar achter de tapkast en heeft in die tijd al ruimschoots bewezen dat hij van aanpakken weet. Een twintigtal clubs heeft er zijn vaste thuishaven: snooker, artistiek biljarten, dartsteams, voetbalclubs, manillen, rummikub, petanque, de wielertoeristen van KSV Deerlijk… “Ik probeer geregeld met nieuwe initiatieven voor de pinnen te komen en dat wordt blijkbaar gesmaakt.” Dominique is ook de organisator van geslaagde zomer- en winterzoektochten.

Dominique Vanhonacker is genomineerd voor Krak van Deerlijk Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

