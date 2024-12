Stem Didier Nichelson tot Krak van Deerlijk

Zeggen de woorden massé, carotte, piqué, butage, développé, coulé en renversé je niet onmiddellijk iets? Voor Didier Nichelson (62) houden deze biljart gerelateerde termen alvast geen geheim in. Hij heeft een topjaar achter de rug en stootte zich met brio tot Belgisch kampioen bandstoten derde klasse. Didier, commercieel verantwoordelijke bij DB Schenker (Zwevegem), vader van Arthur, Andrea en Luisa, woont met zijn partner Nicole De Vuyst in de Guido Gezellelaan. Hij is lid van de Koninklijke Kortrijkse Biljartclub (KKBC). “Cruciale vaardigheden zijn precisie, strategisch inzicht en mentale kracht. Ik heb het een beetje, maar er zijn veel grotere toppers.”

Didier Nichelson is genomineerd voor Krak van Deerlijk Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

Stem nu voor Didier Nichelson