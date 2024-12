Stem Diana Boudin tot Krak van Kuurne

Diana Boudin (93) is sinds 2022 een trotse inwoner van Kuurne, waar ze haar intrek nam in woonzorgcentrum Zorg en Welzijn. Toen ze hoorde over Homo Universalis, twijfelde ze geen moment. Diana wilde bewijzen dat de ouden zeker nog niet afgeschreven zijn. “Ik wist dat mijn kansen om te winnen klein waren”, vertelt Diana nuchter. “Maar voor mij ging het erom te laten zien dat deelnemen belangrijker is dan winnen. Het was best een uitdaging”, lacht ze. “Maar ik kijk met veel plezier terug op die ervaring. Het was iets wat ik nooit had verwacht nog te kunnen doen. Het was een unieke ervaring die ik voor geen geld had willen missen.”

Diana Boudin is genomineerd voor Krak van Kuurne Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

