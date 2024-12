Stem Delphine Alleman tot Krak van Heuvelland

Delphine Alleman (50) is verpleegkundige in het Jan Yperman Ziekenhuis en is al sinds 2001 de drijvende kracht achter de vrijwillige ambulancedienst van Nieuwkerke. “Ik zag de zware verkeersongevallen sterk verminderen de voorbije jaren, dat zal wel te danken zijn aan de snelheidsbeperkingen. We zijn hier gelukkig gespaard gebleven van drugsgerelateerde ongevallen.” Delphine is bij een oproep binnen zes minuten aan het brandweerarsenaal. “Vertrekkensklaar, want we moeten na tien minuten op de plaats van de dringende hulp aanwezig zijn.” Aan haar vrijwilligerswerk hangt een strikte planning vast. “Ontspanning moet dan wijken voor een interventie.”

Delphine Alleman is genomineerd voor Krak van Heuvelland Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

Stem nu voor Delphine Alleman