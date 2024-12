Stem Danny Jonckheere tot Krak van Langemark-Poelkapelle

Danny Jonckheere (65) kroop afgelopen zomer nog eens in de huid van Ludovicus Bakelandt voor de Musical Bakelandt, maar de gepensioneerde schooldirecteur heeft nog veel meer noten op zijn zang. Zo is hij al vele jaren voorzitter van de Gidsenkring Ieper-Poperinge en vereeuwigt hij lokale geschiedenis in boeken. Op zondag 15 december verschijnt Twee eeuwen onderwijzen in Langemark, een boek waar hij al tien jaar aan werkt. “Deze nominatie is wel leuk”, zegt Danny, die getrouwd is met Ingrid Strubbe, vier kinderen en ondertussen al negen kleinkinderen heeft. “Misschien zal het me nerveus maken, maar ik zal het sportief oppakken en laten over mij komen.”

Danny Jonckheere is genomineerd voor Krak van Langemark-Poelkapelle Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

