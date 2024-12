Stem Danny Debruyne tot Krak van Ichtegem

Danny Debruyne (70) uit de Eikenlaan in Eernegem is al 50 jaar actief in het rallycircuit. Eerst bij Autoclub Pantera als serviceman tijdens de wedstrijden van zijn broer Patrick, daarna als voorzitter van Autostal Atlantic. Onder zijn leiding is deze autostal uitgegroeid tot de grootste autoclub van het land, met meer dan 700 actieve leden. Als lid van het serviceteam van VW Motorsport België reisde hij de wereld rond. Danny is ook al 40 jaar lid van de Technische Commissie. Danny: “Ik ben vereerd met deze nominatie! Maar ik zou dit nooit hebben kunnen doen en volhouden zonder de onvoorwaardelijke steun van mijn vrouw Anneke, met wie ik 50 jaar getrouwd ben.”

Danny Debruyne is genomineerd voor Krak van Ichtegem Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

Stem nu voor Danny Debruyne