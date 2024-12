Stem Daniel Liefooghe tot Krak van Mesen

Daniel Liefooghe (67) zal in 2025 liefst 60 jaar muzikant zijn van de Koninklijke Fanfare van Mesen. “Onze muziekvereniging brengt mensen samen en in kleine gemeenschap als de onze is dat belangrijk. Misschien moet ik in die hoek wel mijn nominatie zoeken.” Muziek zit in de familie Liefooghe. “Mijn grootvader Jules, mijn vader Jean en nu ook mijn zoon Maxime, allen zijn we gegroeid als muzikanten dankzij de Mesense fanfare.”

Daniel was lange tijd dirigent en speelt nu de baritonsaxofoon. “Zeg maar het zwaar geschut onder de saxofoons”, lacht hij. Dat zijn zoon nu dirigent is, vindt Daniel enorm belangrijk. “Zo moeten we geen dirigent van buitenaf betalen. Een fanfare kost veel en brengt alleen veel plezier op.”