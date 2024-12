Stem Dagmar Delbaere tot Krak van Wielsbeke

DierenFamilie is een vzw die een jaar geleden werd opgericht door Dagmar Delbaere. “Onze prioriteit is mensen die financieel in een moeilijke situatie terecht zijn gekomen, een steuntje in de rug te geven, zodat ze hun huisdier kunnen houden”, vertelt de 36-jarige Dagmar. “En het slaat aan. Voor mij is dit een uit de hand gelopen hobby die op veel belangstelling kan rekenen. Om de twee maanden kan men hier terecht voor een gratis voedselpakket aan democratische prijzen. Het is echt wel nodig dat dit bestaat. Dat ik voor mijn vrijwilligerswerk genomineerd ben, is voor mij een teken dat dit toch geapprecieerd wordt.”

Dagmar Delbaere is genomineerd voor Krak van Wielsbeke Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

