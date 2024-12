Stem Cristof Machtelinckx tot Krak van Oudenburg

Eind oktober verbrak Cristof Machtelinckx (40) het werelduurrecord masseren: liefst 73 uur en 5 minuten. “Mijn grootste drijfveer is aankaarten dat massages doeltreffend zijn in de behandeling van mentale of fysieke problemen of sportblessures. Toch is de terugbetaling van de behandelingen ontoereikend.” Hij liet de opbrengst van de actie vloeien naar BS Heilige Familie in Ettelgem, Kon. Werk Ibis en Villa Vip in Bredene. In november maakte hij al z’n nieuwe recordpoging bekend: in juli 2025 wil hij 120 uur masseren en 240 tot 280 mensen behandelen. “Dit ambitieuze project is een voortzetting van mijn missie om het belang van massages onder de aandacht te brengen.”

