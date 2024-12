Stem Clementine Reynebeau tot Krak van De Panne

Clementine Reynebeau (16) is de dochter van Sofie Demolder en Gilbert Reynebeau. Clementine gaat naar school in Brugge, waar ze in het vijfde middelbaar TSO Sport zit. Voetbal vormt een rode draad in haar leven. Ze begon op haar achtste bij WS Adinkerke. Via KSV Diksmuide kwam de aanvalster drie jaar geleden bij Club Brugge terecht. Momenteel speelt ze bij de eerste ploeg van Club YLA en is ze jeugdinternational bij de Red Flames. Dankzij haar goede prestaties kon ze haar contract bij blauw-zwart verlengen tot 2027. “Het is heel leuk dat ik voor Krak van de Panne genomineerd ben. Het geeft me een goed gevoel”, reageert Clementine.

Clementine Reynebeau is genomineerd voor Krak van De Panne Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

Stem nu voor Clementine Reynebeau