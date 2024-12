Stem Christophe Verholle tot Krak van Roeselare

Christophe Verholle (44) won The Voice 2023. Er volgde een crazy jaar met de release van zijn eerste single ‘Here To Stay’. “Dat was een samenwerking met Regi Penxten en dat bracht me naar Tien om te Zien, het Q-Beachhouse, de Weekwatchers en dichter bij huis ook de Nacht van de Punch. Vervolgens was ik te gast bij Peter Van de Veire op Radio2, dertien weken lang de coverartiest van JOE en trad op tijdens de JOE Singalong Party in Antwerp Expo. Ik heb fantastische muzikanten en met hen breng ik in januari in De Schaduw mijn eerste eigen show. Het voelt allemaal surrealistisch aan en het is nog steeds niet volledig bezonken. Door mensen die ik tegenkom en of me aanspreken, sta ik er toch al eens bij stil en dan volgt er spontaan een lachje van ongeloof.”

Christophe Verholle is genomineerd voor Krak van Roeselare Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

Stem nu voor Christophe Verholle