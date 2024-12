Stem Christophe Coget tot Krak van Poperinge

Christophe Coget (52) is geboren en getogen in Poperinge en woont met zijn vriendin Cindy Deseyne en kinderen Isaura (18), Imano (14) en Lucilla (11) in de Klimopstraat. Hij werkt als bediende HR & Accounting bij Teledesk Group in Ieper. In zijn vrije tijd is Christophe actief als voorzitter bij Blauw Zwart Poperinge, penningmeester van hondenschool ’t Westland en secretaris jeugd en referee ambassador bij KFC Poperinge. “Ik ben heel vereerd dat ik als genomineerde werd verkozen voor Krak van Poperinge. Ik had dit totaal niet verwacht. Poperinge is een stad die ik heel hoog in het vaandel draag en die ik overal probeer te promoten. Het is de stad van het goede leven.”

Christophe Coget is genomineerd voor Krak van Poperinge Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

