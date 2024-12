Stem Christine Furniere tot Krak van Anzegem

Christine Furniere (69) is als vrijwilliger heel actief bij tal van verenigingen. Zij is medeoprichter van het straatcomité dat jaarlijks een nieuwjaarsreceptie en barbecue organiseert. Traditioneel vindt op de derde zondag van januari de St.-Antonius Winterommegang plaats ter ere van de patroonheilige. Met deze optocht is Christine uit Yvegem helemaal vergroeid. Voor de prachtige optocht naar de kerk kleedt zij de paterkes in café d’Halve Maan. Alhoewel Christine geen naaister is, maakt ze de paterskledij die aan vervanging toe is. Zij blijft dit verder doen omdat haar grootmoeder dit zo zou gewild hebben. “Ik kan namelijk moeilijk neen zeggen”, knipoogt ze.

Christine Furniere is genomineerd voor Krak van Anzegem Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

