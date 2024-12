Stem Christine Dieusaert tot Krak van Mesen

Christine Dieusaert (67) is al jarenlang betrokken bij het Beerhoekcomité in Mesen. “Eerlijk, het aantal jaren wist ik eigenlijk niet. Maar nu mij die vraag gesteld werd, heb ik het even opgezocht en blijkt dat ik er al 31 jaar bij betrokken ben.” Ze woont sinds 1985 aan de Beerhoek in Mesen na haar huwelijk met Jean-Luc Maricau. Christine is afkomstig van Wijtschate. “Ik ben een van de vele medewerkers van het comité. Mijn taak bestaat voornamelijk uit het klaarzetten van de zaal en opdienen.” Over de oorsprong van de Beerhoek bestaan verschillende verhalen. “Er zou hier lang geleden een man gewoond hebben met twee beren. Anderen zeggen dan weer dat de naam afgeleid is van het toenmalig café op de hoek, café de l’ours.”

