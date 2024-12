Stem Christiaen Mortier tot Krak van Koksijde

Christiaen Mortier (88) runde zijn hele leven boerderij D’Hoge Moere in Lo, samen met zijn vrouw Rosa. Sedert zijn jongste zoon de fakkel overnam, verhuisde Christiaen naar Koksijde. Hij gaat elke dag zwemmen, elke week maakt hij een fietstocht. Thuis getuigen de mooie houtsculpturen van zijn artistieke talent. Christiaens meest bijzondere prestatie is echter zijn deelname aan de Boetprocessie in Veurne, intussen al 72 jaar. “Als 16-jarige stapte ik voor het eerst mee, als drager van de zwaarste beeldengroep. Later werd deze getrokken op een wagen. Aan mijn diepchristelijke moeder heb ik de belofte gedaan dat ik elk jaar zal meestappen in de Boetprocessie, zo lang ik kan.”

Christiaen Mortier is genomineerd voor Krak van Koksijde Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

