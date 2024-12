Stem Christa Bruyneel tot Krak van Izegem

Liefhebbersvoetbalploeg VK Kachtem, die werd opgericht als ’t Wit Paard en later ook Taverne ’t Hooghe en ’t Nieuw Gemeentehuis heette, vierde zopas de 50ste verjaardag. En in die halve eeuw is er één constante: Christa Bruyneel (78). Samen met haar man Willy Deceuninck, die 14 jaar geleden overleed, trad ze toe tot het eerste bestuur. “En nu ben ik nog altijd wekelijks op post. Ik doe nog altijd de was van de uitrustingen, zorg voor het Lottopotje en ben op de matchen present. Ik zorg ook nog voor mijn achterkleindochter en ga nog vaak naar de koers kijken. Het feest voor 50 jaar VKK was een voltreffer. En ik voel me ook geapprecieerd door de jonge gasten.”

Christa Bruyneel is genomineerd voor Krak van Izegem

