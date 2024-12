Stem Chris Seynaeve tot Krak van Izegem

Chris Seynaeve (47) slaagde er dit voorjaar in om heel het land met hem te laten meeleven tijdens de 6633 Arctic Ultra Trail in Canada. Bij temperaturen die ’s nachts tot -42 graden konden dalen, stapte hij in zes dagen, zes uur en zestien minuten ruim 400 kilometer naar de poolcirkel. Hij was meteen de eerste Belg die in dat huzarenstukje slaagde. Dat deed hij overigens om de problematiek van de lege boterhamdozen in onze scholen onder de aandacht te brengen. Chris bereidt zich alweer grondig voor op een nieuwe editie van de Arctic Ultra. “Ik apprecieerde de steun van de mensen enorm. Nu ga ik me inzetten voor het Tejo-huis in Izegem”, weet Chris te melden.

Chris Seynaeve is genomineerd voor Krak van Izegem Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

