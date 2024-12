Stem Chelsea Willems tot Krak van Oostkamp

Chelsea Willems (36) woont samen met haar vriend Michael in de Hagedoornlaan in Oostkamp. Ze is schadebeheerder bij een verzekeringsmaatschappij en runt sinds deze zomer Chez Unique, een webshop met fleurige kleding voor zowel dames met ‘gewone’ maten als voor plussize-dames. Vorig jaar nam Chelsea deel aan Miss Grace Benelux, een verkiezing voor sterke vrouwen tussen 17 en 27 jaar. Met haar levensmotto every size is the perfect size wil ze aantonen dat plussize even mooi is als elke andere maat, een rolmodel zijn voor jonge meisjes en hen tonen dat ze perfect zijn zoals ze zijn. “Ik wil het beeld van mager zijn als ideale standaard doorbreken.”

Chelsea Willems is genomineerd voor Krak van Oostkamp Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

