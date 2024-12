Stem Charlotte Catrysse tot Krak van Diksmuide

Charlotte Catrysse (42) is gehuwd met Dirk Vansevenant en is genomineerd omdat ze Diksmuide in de kijk zette op Waregem Koerse door de hoed van Miss België te maken. Charlotte werkt bij Groene Kans, is voorzitter van Best Pittig Diksmuide, zit in de regiokern Best Pittig regio Noord West-Vlaanderen en staat haar man bij in het fietsverhuur. “Ik had nooit gedacht dat ik genomineerd zou worden. Mijn eerste reactie was dan ook ongeloof, maar ik voel mij heel vereerd. Dit is echt wel een opsteker op alle vlakken en leuk voor Best Pittig. Ik ben trots op mijn werk en dat de hoeden die ik maak gesmaakt worden vind ik hartverwarmend.”

Charlotte Catrysse is genomineerd voor Krak van Diksmuide Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

Stem nu voor Charlotte Catrysse