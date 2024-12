Stem Caroline Vermeylen tot Krak van Nieuwpoort

Caroline Vermeylen (56) is een vertrouwd gezicht in Nieuwpoort. Afkomstig uit een vissersfamilie, werkte ze in een viswinkel, een bakkerij en als zelfstandige, voor ze in 2008 aan de slag ging bij de stad Nieuwpoort. Ze begon in 2008 als poetsvrouw in het zwembad en maakte indruk door zich om te scholen tot volwaardig redder in 2023. “Ik ben verrast, maar heel blij met deze nominatie. Het is een eer die ik nooit had verwacht.” Met haar doorzettingsvermogen inspireert Caroline jong en oud. Als redder geeft ze ook zwemlessen voor mensen die hun angst voor diep water willen overwinnen. In haar vrije tijd geniet ze van zwemmen, fietsen en momenten met haar familie.

Caroline Vermeylen is genomineerd voor Krak van Nieuwpoort Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

