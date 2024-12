Stem Carlo Vanhaeverbeke tot Krak van Meulebeke

Carlo Vanhaeverbeke (46) is één van de nog zes warme bakkers die de Berengemeente rijk is. Na het Sint-Jozefscollege in Tielt en trok hij naar Ter Groene Poorte in Brugge om er de bakkersstiel aan te leren. Carlo: “Oom Gerard Vanstaen had hier in de Vossekotstraat een bakkerij waar ik als jonge knaap een helpende hand mocht reiken. Na mijn studies kon ik zijn bakkerij overnemen. In 2001 trouwde ik met Nathalie Danis die eveneens de bakkerijschool gevolgd had. In 2003 kreeg onze nieuwe, huidige bakkerij gestalte. Dagelijks bak ik 12 soorten brood terwijl Nathalie pralines vervaardigt. Sedert 2019 ben ik ook voorzitter van de bakkersbond.” (LB)

Carlo Vanhaeverbeke is genomineerd voor Krak van Meulebeke Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

Stem nu voor Carlo Vanhaeverbeke