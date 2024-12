Stem Camille Develter tot Krak van Torhout

Camille Develter (20) woont in de Maria Van Bourgondiëlaan. Ze studeert sociaal werk aan de Arteveldehogeschool in Gent en is voorzitter van de stedelijke jeugdraad Thuze.

“Sinds het eerste leerjaar van de basisschool ben ik lid van KSA Marie Mo”, zegt ze. “Dat ben ik dus al 14 jaar. Een jaar ben ik hoofdleidster geweest en nu spring ik nog bij in de leidingswerking. Ik heb ook al een kleine vier jaar zitting in het bestuur van de jeugdraad, waarvan bijna een jaar als voorzitter. Ik vind het erg belangrijk dat de plaatselijke jongeren een stem krijgen en gehoord worden. Vandaar dat we veel adviezen schrijven aan de stad. Jeugdwerk is een deel van wie ik ben.”