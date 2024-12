Stem Boudewijn Vandenbroucke tot Krak van Wielsbeke

Wielsbekenaars Boudewijn (50) en zijn zoon Michiel Vandenbroucke nemen volgende maand deel aan de Viking Snow Rally 2025, een intens 2.500 kilometer lange winterrally door Scandinavië. “Dit doen we om één hoofdreden: het Kinderkankerfonds”, zegt Boudewijn. “Door vrienden die er zelf rechtstreeks mee te maken kregen, zijn we geld beginnen inzamelen. Iedereen krijgt vroeg of laat te maken met deze vreselijke ziekte in zijn omgeving. De rally zelf gaf de mogelijkheid om een goed doel te steunen, maar zelf mochten we ook ons doel vooruitschuiven. Ik ben blij dat dit iets oplevert, zoals deze nominatie, die hopelijk ermee voor zorgt dat de opbrengst groot zal zijn.”

