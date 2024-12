Stem Bjorn Alliet tot Krak van Menen

Dankzij Bjorn Alliet kwam Kyana Annys in een warm nest terecht. “Door haar slechte thuissituatie zag ik mij genoodzaakt haar daar weg te halen”, vertelt de 44-jarige Menenaar. “Ondertussen hebben we al veel watertjes doorzwommen en kan ze bijna op haar eigen benen staan. Ondanks dat ik zelf vier kinderen heb, twijfelde ik geen seconde om haar in huis te nemen. Ik zie haar als mijn vijfde kind. Zelf heb ik een zware jeugd gehad, dus ik weet wat het leven is. Ik besef dat dit haar redding is geweest. Ik neem nu ook mijn eigen dementerende moeder in huis. Ik laat ze nooit naar een rusthuis gaan. Ik doe alles voor mijn gezin.”

Bjorn Alliet is genomineerd voor Krak van Menen Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

