Stem Birger De Blanck tot Krak van Meulebeke

Birger De Blanck (43) volgde na zijn lagere schooljaren in Sint-Baafs Vijve zeven jaar een opleiding voor slager, spekslager, traiteur en slachter aan Ter Groene Poorte in Brugge. Birger: “Ik heb drie jaar voor de Colruytgroep gewerkt maar nu ben ik al 21 jaar actief bij een industriële bouwfirma in Aalter. 20 jaar geleden leerde ik mijn vriendin Annelies kennen met haar twee andersvalide kinderen. Ze waren lid van Dynamica en zo ben ik langzamerhand in die vereniging binnengerold. Dynamica laat me nu niet meer los. Mensen gelukkig maken geeft veel voldoening. Ik ben vooral actief bij het voorbereiden van de jaarlijkse oude-tractorentocht en als lid van het logistiek team.

Birger De Blanck is genomineerd voor Krak van Meulebeke Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

