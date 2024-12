Stem Bert Lemahieu tot Krak van Staden

Bert Lemahieu, sommelier en zaakvoerder van wijnhandel Bibor Wines, was dit jaar het enige Belgische jurylid op de prestigieuze Winelovers Wine Awards in de Hongaarse hoofdstad Boedapest. Bert is al 14 jaar samen met de Hongaarse Edit Tordai en ontdekte samen met zijn wederhelft tal van goeie Hongaarse wijnen. In 2020 startte hij in Langemark Bibor Wines. “We verkopen uitsluitend Hongaarse wijnen. Ik vermoed dat de Hongaren daardoor gecharmeerd waren en dat dit de reden was voor hun uitnodiging om in de jury te zetelen. Ik vond het alvast een hele eer om als enige Belg te mogen jureren op het grootste wijnconcours van Centraal- en Oost-Europa.”

Bert Lemahieu is genomineerd voor Krak van Staden Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

