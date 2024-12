Stem Bernadette Damman tot Krak van Oostrozebeke

Bernadette Damman (76) uit de Kalbergstraat ademt toneel. Onlangs nog was zij te zien in zeven afleveringen van Nonkels waar zij in de rol kroop van Nadine. Beroepshalve werkte Bernadette in de Kopergieterij in Gent waar ze zorgde voor de catering van al wie er over de vloer kwam. Vanaf 1971 tot op vandaag is Bernadette het gezicht van het plaatselijk toneelgezelschap Meer Vreugde. “ Ik ben bestuurslid, spelend lid en regie-assistente. Ik doe het nog steeds met hart en ziel. Intussen spelen al twee van mijn kleinkinderen mee en dat doet echt deugd. Het toneelgebeuren is echt iets waar ik mijn hart en ziel kan insteken. Dat maakt me elke dag gelukkig.”

