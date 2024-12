Stem Bart Verstraete tot Krak van Maldegem

Al 8 jaar zet Bart Verstraete (45) zich als bestuurslid heel gedreven in voor het oudercomité van De Kruipuit. Sinds 2020 is hij voorzitter en geeft hij zich voor 200 procent. Zo vond vorige week een geslaagde editie van de kerstmarkt plaats en organiseerde hij onlangs samen met zijn team voor de tweede keer een halloweenevenement. Ook was hij een van de drijvende krachten achter de feestelijkheden naar aanleiding van 150 jaar De Kruipuit en lanceerde hij met schooldirecteur Manu Buysse ter gelegenheid van die verjaardag drie schoolbiertjes. Met de opbrengst van al die activiteiten draagt het oudercomité bij aan de schoolwerking. “Als de ouders en kinderen blij zijn, zijn wij dat ook”, klinkt het.

