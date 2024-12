Stem Bart Cafmeyer tot Krak van Ingelmunster

Bart Cafmeyer (68) uit de Meiklokjesstraat duikt als cultureel duizendpoot overal op. Hij creëerde in Nieuwpoort een groots spektakel met honderden figuranten (met nicht Maaike en Axelle Red) over de heks Jeanne Panne. In augustus schreef en regisseerde hij ‘De IJzer vertelt’ in Diksmuide, een multimediaal gebeuren. Al enkele jaren regisseert hij de herdenkingsconcerten rond WO I in de kathedraal van Ieper. Dit jaar nam hij afscheid van zijn geliefde Kattenstoet, die hij regisseerde en helemaal vernieuwde vanaf 1997. “De mooiste editie was die van 2018. Alles klopte: het weer, de sfeer en de komst van méér dan 55.000 toeschouwers.”

