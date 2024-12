Stem Auke Vanassche tot Krak van Avelgem

Op het Europees kampioenschap U18 volleybal in Roemenië pakten de Young Yellow Tigers knap zilver. Een van de uitblinkers in het team was de Avelgemse Auke Vanassche. Auke plaatste zich op het kwalificatietornooi in Herentals begin januari waar ze verkozen werd tot beste setter. “We wonnen in de finale tegen Italië voor 1.200 laaiend enthousiaste fans”, vertelt de 17-jarige speelster van Topsport School Vilvoorde, waar ze ook al mee bepalend is in eerste nationale. “Het was een jaar om nooit meer te vergeten. Volgende zomer is er het WK U19 in Servië en Kroatië. Daar gaan we in de poule met China, Japan, Chili, Tunesië en Italië ingedeeld zijn. Iets om naar uit te kijken.”

Auke Vanassche is genomineerd voor Krak van Avelgem Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

