Stem Astrid Lafaut tot Krak van De Panne

Astrid Lafaut (22) is een van de kandidates voor het kroontje van Miss België 2025. Ze schopte het tot Miss West-Vlaanderen en stoot zo door naar de grote finale, die op 15 februari in haar thuisgemeente plaatsvindt. “Het voorbije jaar zag ik mijn bereik op mijn sociale media fors toenemen. Daar promoot ik mezelf natuurlijk, om stemmen te winnen, maar ik zet ook De Panne graag in de kijker. Als kind kwam ik vaak naar hier en zes jaar geleden verhuisde ik naar hier. Sindsdien kan ik de vele troeven nog meer waarderen: de natuur, de winkels, Plopsaland … Ik kan ook genieten van een strandwandeling met onze hond, Eros. Dit toon ik mijn volgers in mijn foto’s en filmpjes.”

